Ушаков: России известно, что Трамп встретится с Зеленским на саммите G7

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Дональду Трампу предстоит встреча с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 во Франции.
- В Кремле не знают, удастся ли представителям дипломатических кругов "семерки" убедить Трампа не следовать договоренностям по украинскому урегулированию, достигнутым в ходе саммита президентов России и США на Аляске.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России известно, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 во Франции, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что решение конфликта на Украине должно лежать в рамках договоренностей, о которых он говорил с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже, отметив, что Киев об этом знает.