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Ушаков: России известно, что Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - РИА Новости, 16.06.2026
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18:13 16.06.2026
Ушаков: России известно, что Трамп встретится с Зеленским на саммите G7

Ушаков: РФ известно, что Трамп проведет встречу с Зеленским на полях саммита G7

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Дональду Трампу предстоит встреча с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 во Франции.
  • В Кремле не знают, удастся ли представителям дипломатических кругов "семерки" убедить Трампа не следовать договоренностям по украинскому урегулированию, достигнутым в ходе саммита президентов России и США на Аляске.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России известно, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 во Франции, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во Франции.
"Нам известно, что президент США принимает участие в работе (саммита - ред.) "семерки". Там состоятся различные контакты, в том числе известно, что он встретится и с лидером киевского режима тоже", - сказал Ушаков журналистам.
Кроме того, помощник президента РФ отметил, что в Кремле не знают, удастся ли представителям дипломатических кругов "семерки" убедить Трампа не следовать договоренностям по украинскому урегулированию, достигнутым в ходе саммита президентов России и США на Аляске.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что решение конфликта на Украине должно лежать в рамках договоренностей, о которых он говорил с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже, отметив, что Киев об этом знает.
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