Путин и президент Филиппин сделают заявление по итогам саммита Россия-АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сделают заявление для СМИ по итогам саммита Россия — АСЕАН.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17–19 июня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сделают заявление для СМИ по итогам саммита Россия-АСЕАН, который проходит в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - АСЕАН. Четверг будет основным днем саммита. Ожидается, что после заседания главы делегаций продолжат общение в формате рабочего завтрака.
"После завершения рабочего завтрака состоится заявление для прессы, с которым выступят наш президент и президент Филиппин Фердинанд Маркос", - рассказал Ушаков журналистам.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.