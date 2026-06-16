Путин и президент Филиппин сделают заявление по итогам саммита Россия-АСЕАН

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сделают заявление для СМИ по итогам саммита Россия-АСЕАН, который проходит в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.