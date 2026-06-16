Отношения России и АСЕАН развиваются динамично и плодотворно, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что отношения России и АСЕАН развиваются динамично и плодотворно.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отношения России и АСЕАН развиваются динамично и плодотворно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - АСЕАН в Казани.
Как отметил Ушаков, у отношений России и стран АСЕАН уже есть определенная история.
"Они (отношения - ред.) начались в 1991 году еще при Советском Союзе - первый зампредседателя Совмина (Юрий - ред.) Маслюков был приглашен на совещание министров иностранных дел стран АСЕАН в Куала-Лумпуре. После этого наши отношения стали развиваться, причем развиваться весьма динамично и плодотворно", - сказал он журналистам во вторник.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.