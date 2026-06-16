Ушаков рассказал, что Путин и лидеры АСЕАН обсудят в Казани

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран АСЕАН обсудят на саммите в Казани вопросы торговли, инвестиций, безопасности, а также совместные гуманитарные проекты, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В повестке дня две главные темы. Первая – обмен мнений по актуальным глобальным и региональным проблемам. Вторая – обзор, проделанной за 35 лет совместной работы по развитию стратегического партнерства России и АСЕАН и постановка новых задач в сфере политики, безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества.