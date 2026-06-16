Ушаков рассказал, что Путин и лидеры АСЕАН обсудят в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и лидеры стран АСЕАН обсудят на саммите в Казани вопросы торговли, инвестиций, безопасности и совместные гуманитарные проекты.
- Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет 17–19 июня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран АСЕАН обсудят на саммите в Казани вопросы торговли, инвестиций, безопасности, а также совместные гуманитарные проекты, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.
"В повестке дня две главные темы. Первая – обмен мнений по актуальным глобальным и региональным проблемам. Вторая – обзор, проделанной за 35 лет совместной работы по развитию стратегического партнерства России и АСЕАН и постановка новых задач в сфере политики, безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.