Ушаков: по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани примут четыре документа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани будет принято четыре документа.
- Среди документов, запланированных к подписанию, — Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026–2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что по итогам саммита Россия АСЕАН в Казани будет принято четыре документа.
Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.
"Планируется принятие четырех документов. Они, в принципе, уже согласованы", - сказал Ушаков на брифинге накануне саммита.
Отмечается, что среди документов, запланированных к подписанию на саммите в столице Татарстана, Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.
В Казанской декларации будут закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. А в комплексном плане будут зафиксированы конкретные шаги по расширению практической кооперации России и стран АСЕАН в ключевых отраслях - политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука, технологии и другие.
Юбилейный саммит Россия-АСЕАН пройдет в столице Татарстана. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.