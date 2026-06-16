Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани примут четыре документа - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 16.06.2026 (обновлено: 18:09 16.06.2026)
Ушаков: по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани примут четыре документа

Ушаков: по итогам саммита Россия АСЕАН в Казани будет принято четыре документа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани будет принято четыре документа.
  • Среди документов, запланированных к подписанию, — Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026–2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что по итогам саммита Россия АСЕАН в Казани будет принято четыре документа.
Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Путин в рамках саммита Россия — АСЕАН в среду даст торжественный прием
Вчера, 18:07
"Планируется принятие четырех документов. Они, в принципе, уже согласованы", - сказал Ушаков на брифинге накануне саммита.
Отмечается, что среди документов, запланированных к подписанию на саммите в столице Татарстана, Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.
В Казанской декларации будут закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. А в комплексном плане будут зафиксированы конкретные шаги по расширению практической кооперации России и стран АСЕАН в ключевых отраслях - политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука, технологии и другие.
Юбилейный саммит Россия-АСЕАН пройдет в столице Татарстана. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Путин примет главу МИД Турции в среду вечером в Казани
Вчера, 18:05
 
РоссияКазаньБрунейЮрий УшаковВладимир ПутинПолитикаЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала