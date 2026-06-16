Путин в рамках саммита Россия — АСЕАН в среду даст торжественный прием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин проведет торжественный прием в честь глав делегаций в театре имени Галиасгара Камала.
- Саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17–19 июня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках саммита Россия-АСЕАН в среду проведет торжественный прием в честь глав делегаций, который состоится в театре имени Галиасгара Камала, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.
"Программа (президента РФ Владимира Путина - ред.) начинается вечером 17 июня с торжественного приема от имени президента Российской Федерации в честь глав делегаций", - сказал Ушаков на брифинге накануне саммита.
Начало мероприятия запланировано на 18.00, прием пройдет в здании Казанского академического театра имени Галиасгара Камала.
"Перед началом приема президент поприветствует гостей в фойе театра, потом будет небольшая концертная программа. И затем будет непосредственно торжественный прием", - добавил помощник российского лидера.
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АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.