Путин в рамках саммита Россия — АСЕАН в среду даст торжественный прием

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках саммита Россия-АСЕАН в среду проведет торжественный прием в честь глав делегаций, который состоится в театре имени Галиасгара Камала, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Перед началом приема президент поприветствует гостей в фойе театра, потом будет небольшая концертная программа. И затем будет непосредственно торжественный прием", - добавил помощник российского лидера.