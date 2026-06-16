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Москва не получала предложений о встрече Путина и Зеленского, заявил Ушаков - РИА Новости, 16.06.2026
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18:04 16.06.2026
Москва не получала предложений о встрече Путина и Зеленского, заявил Ушаков

Ушаков: Москва не получала предложений о встрече Путина и Зеленского в США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва не получала предложений о встрече Путина и Зеленского в США, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
  • Путин и Трамп в ходе недавнего разговора не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США.
  • Зеленский заявил, что в ходе разговора с Трампом якобы обсуждал возможность организации встречи с Путиным в США.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва не получала предложений провести встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в США, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"К нам с такими предложениями никто еще не обращался. По сообщениям СМИ я видел упоминания об этом, не более", - сказал Ушаков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он также сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп в ходе недавнего разговора не обсуждали возможность организации такой встречи.
Путин в воскресенье, 14 июня, провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Ушаков, американский лидер во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования, в том числе в ходе контактов на саммите G7 во Франции.
Зеленский в понедельник заявил, что в ходе разговора с Трампом якобы обсуждал возможность организации встречи с Путиным в США.
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