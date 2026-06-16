Москва не получала предложений о встрече Путина и Зеленского, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва не получала предложений о встрече Путина и Зеленского в США, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
- Путин и Трамп в ходе недавнего разговора не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США.
- Зеленский заявил, что в ходе разговора с Трампом якобы обсуждал возможность организации встречи с Путиным в США.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва не получала предложений провести встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в США, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"К нам с такими предложениями никто еще не обращался. По сообщениям СМИ я видел упоминания об этом, не более", - сказал Ушаков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он также сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп в ходе недавнего разговора не обсуждали возможность организации такой встречи.
Зеленский в понедельник заявил, что в ходе разговора с Трампом якобы обсуждал возможность организации встречи с Путиным в США.