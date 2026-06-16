Путин и Трамп не обсуждали организацию встречи с Зеленским в США

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора не обсуждали возможность организации встречи с Владимиром Зеленским в США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.