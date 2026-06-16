Путин и Трамп не обсуждали организацию встречи с Зеленским в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков сообщил, что возможность организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в США не обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Трампа.
- Американский лидер в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора не обсуждали возможность организации встречи с Владимиром Зеленским в США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нет. Такая возможность не обсуждалась", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Путин 14 июня провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Ушаков, американский лидер во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.