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Путин и Трамп не обсуждали организацию встречи с Зеленским в США - РИА Новости, 16.06.2026
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18:03 16.06.2026
Путин и Трамп не обсуждали организацию встречи с Зеленским в США

Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали организацию встречи с Зеленским в США

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ушаков сообщил, что возможность организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в США не обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Трампа.
  • Американский лидер в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора не обсуждали возможность организации встречи с Владимиром Зеленским в США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Зеленский в понедельник заявил, что в ходе разговора с Трампом якобы обсуждал возможность организации встречи с Путиным в США.
"Нет. Такая возможность не обсуждалась", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Путин 14 июня провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Ушаков, американский лидер во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
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