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Планировавшие атаку на Белый дом готовились по спутниковым снимкам - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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23:47 16.06.2026
Планировавшие атаку на Белый дом готовились по спутниковым снимкам

Планировавшие атаку на турнир в Белом доме готовились по спутниковым снимкам

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятерым подозреваемым в заговоре с целью нападения на мероприятие в Белом доме грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.
  • Заговорщики использовали спутниковые снимки территории Белого дома и близлежащих улиц для планирования нападения и обсуждения расположения снайперов и запуска начиненных взрывчаткой дронов.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Планировавшие нападение на турнир UFC в Белом доме готовились к преступлению, используя спутниковые снимки американской столицы и проводя тренировки по стрельбе в пустыне, следует из заявления американского минюста.
Ранее во вторник минюст объявил, что пятерым подозреваемым в заговоре с целью нападения на мероприятие в Белом доме грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.
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Одно из изображений, приложенных к делу, содержит сообщения из чата в мессенджере, в которых заговорщики обсуждали, где лучше всего будет расположить снайперов, чтобы нанести наибольший урон. В этих обсуждениях использовались спутниковые снимки территории Белого дома и близлежащих улиц. Подобные материалы они также использовали, чтобы решить, откуда лучше всего было бы запустить начиненные взрывчаткой дроны.
Более того, изображения свидетельствуют, что один из заговорщиков публиковал в соцсетях фотографии своей "тактической тренировки" в мексиканской пустыне. Другая фотография, на этот раз сделанная правоохранителями в ходе обыска у другого подозреваемого, показывает что тот мог планировать использовать для преступления автоматическое оружие, раскрашенное под американский флаг.
Другие опубликованные изображения показывают, что заговорщики критиковали американское законодательство, в том числе первую поправку к конституции США, гарантирующую, что правительство не будет принимать законы против интересов своих граждан.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник сообщило о раскрытии заговора. Злоумышленники планировали при помощи начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, чтобы направить людей под огонь снайперов. ФБР установило 23 причастных к этому, пятеро задержаны.
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