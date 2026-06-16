Планировавшие атаку на Белый дом готовились по спутниковым снимкам

Краткий пересказ от РИА ИИ Пятерым подозреваемым в заговоре с целью нападения на мероприятие в Белом доме грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.

Заговорщики использовали спутниковые снимки территории Белого дома и близлежащих улиц для планирования нападения и обсуждения расположения снайперов и запуска начиненных взрывчаткой дронов.

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Планировавшие нападение на турнир UFC в Белом доме готовились к преступлению, используя спутниковые снимки американской столицы и проводя тренировки по стрельбе в пустыне, следует из заявления американского минюста.

Ранее во вторник минюст объявил, что пятерым подозреваемым в заговоре с целью нападения на мероприятие в Белом доме грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.

Одно из изображений, приложенных к делу, содержит сообщения из чата в мессенджере, в которых заговорщики обсуждали, где лучше всего будет расположить снайперов, чтобы нанести наибольший урон. В этих обсуждениях использовались спутниковые снимки территории Белого дома и близлежащих улиц. Подобные материалы они также использовали, чтобы решить, откуда лучше всего было бы запустить начиненные взрывчаткой дроны.

Более того, изображения свидетельствуют, что один из заговорщиков публиковал в соцсетях фотографии своей "тактической тренировки" в мексиканской пустыне. Другая фотография, на этот раз сделанная правоохранителями в ходе обыска у другого подозреваемого, показывает что тот мог планировать использовать для преступления автоматическое оружие, раскрашенное под американский флаг.

Другие опубликованные изображения показывают, что заговорщики критиковали американское законодательство, в том числе первую поправку к конституции США , гарантирующую, что правительство не будет принимать законы против интересов своих граждан.