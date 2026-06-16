США могут нацелиться на сланцевые запасы Армении, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Армянский эксперт Ваге Давтян считает, что США могут заинтересоваться сланцевыми запасами Армении, что может привести к ресурсной колонизации страны.

В 2011 году между министерством энергетики и природных ресурсов Армении и концерном International Minerals & Mines Ltd был подписан меморандум о поиске возможных путей разведки и разработки сланцевых запасов в Армении.

ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. США могут заинтересоваться сланцевыми запасами Армении, что может привести к ресурсной колонизации страны, считает армянской эксперт, доктор политических наук Ваге Давтян.

"Если сегодня в центре внимания США оказываются критические минералы Армении , то завтра в повестку вполне могут вернуться сланцы, о которых многие уже успели подзабыть", - написал эксперт в соцсетях.

Он напомнил, что американский интерес к сланцевым ресурсам Армении имеет довольно длительную историю - еще в 1995 г. в рамках целевой программы "Энергетика" правительство Армении приняло решение о проведении геолого-разведывательных работ для освоения промышленного потенциала обнаруженных в советские годы залежей горючих сланцев, нефти, газа и угля, однако ввиду отсутствия финансовых средств, обусловленного финансово-экономическим кризисом 1990-х годов, эта инициатива так и осталась нереализованной.

По словам Давтяна, в 2011 г. между министерством энергетики и природных ресурсов Армении и зарегистрированным на острове Мэн концерном International Minerals & Mines Ltd был подписан меморандум, главной целью которого являлся поиск возможных путей разведки и разработки сланцевых запасов в Армении.

Соглашение подразумевало совместную оценку и техническое изучение энергоресурсов, включая любые потенциальные запасы сланцевого газа.

"Впрочем, сами геологические изыскания американцев в Армении были начаты еще задолго до подписания меморандума. Согласно исследованиям Геологической службы США, в регионе Арамус имеется порядка 44 миллионов тонн запасов горючего сланца. К подобному выводу американские специалисты пришли по итогам исследований 1994 года. В отчете 2005 г. американская сторона привела еще более высокие оценки, указав на наличие 17-18 миллионов тонн сланцевых запасов в Иджеване, Шамуте и Джерманисе, а также 128 миллионов тонн в районе Дилижана", - отметил Давтян.

По его словам, сегодня в условиях геоэкономической активности США в Армении, возможно постепенное возрастание американского интереса ко всему комплексу стратегических ресурсов Армении - от критических минералов до сланцевых запасов.

"Все это приобретает черты новой ресурсной колонизации. TRIPP ("Маршрут Трампа") - одна из несущих конструкций этой стратегии", - заявил эксперт.