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США могут нацелиться на сланцевые запасы Армении, считает эксперт - РИА Новости, 16.06.2026
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22:52 16.06.2026
США могут нацелиться на сланцевые запасы Армении, считает эксперт

Давтян: США могут заинтересоваться запасами сланцев в Армении

© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Gary Kazanjian
Нефтяные вышки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянский эксперт Ваге Давтян считает, что США могут заинтересоваться сланцевыми запасами Армении, что может привести к ресурсной колонизации страны.
  • В 2011 году между министерством энергетики и природных ресурсов Армении и концерном International Minerals & Mines Ltd был подписан меморандум о поиске возможных путей разведки и разработки сланцевых запасов в Армении.
ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. США могут заинтересоваться сланцевыми запасами Армении, что может привести к ресурсной колонизации страны, считает армянской эксперт, доктор политических наук Ваге Давтян.
"Если сегодня в центре внимания США оказываются критические минералы Армении, то завтра в повестку вполне могут вернуться сланцы, о которых многие уже успели подзабыть", - написал эксперт в соцсетях.
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Он напомнил, что американский интерес к сланцевым ресурсам Армении имеет довольно длительную историю - еще в 1995 г. в рамках целевой программы "Энергетика" правительство Армении приняло решение о проведении геолого-разведывательных работ для освоения промышленного потенциала обнаруженных в советские годы залежей горючих сланцев, нефти, газа и угля, однако ввиду отсутствия финансовых средств, обусловленного финансово-экономическим кризисом 1990-х годов, эта инициатива так и осталась нереализованной.
По словам Давтяна, в 2011 г. между министерством энергетики и природных ресурсов Армении и зарегистрированным на острове Мэн концерном International Minerals & Mines Ltd был подписан меморандум, главной целью которого являлся поиск возможных путей разведки и разработки сланцевых запасов в Армении.
Соглашение подразумевало совместную оценку и техническое изучение энергоресурсов, включая любые потенциальные запасы сланцевого газа.
"Впрочем, сами геологические изыскания американцев в Армении были начаты еще задолго до подписания меморандума. Согласно исследованиям Геологической службы США, в регионе Арамус имеется порядка 44 миллионов тонн запасов горючего сланца. К подобному выводу американские специалисты пришли по итогам исследований 1994 года. В отчете 2005 г. американская сторона привела еще более высокие оценки, указав на наличие 17-18 миллионов тонн сланцевых запасов в Иджеване, Шамуте и Джерманисе, а также 128 миллионов тонн в районе Дилижана", - отметил Давтян.
По его словам, сегодня в условиях геоэкономической активности США в Армении, возможно постепенное возрастание американского интереса ко всему комплексу стратегических ресурсов Армении - от критических минералов до сланцевых запасов.
"Все это приобретает черты новой ресурсной колонизации. TRIPP ("Маршрут Трампа") - одна из несущих конструкций этой стратегии", - заявил эксперт.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "маршрута Трампа" (Зангезурский коридор). Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа 2025 года, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.
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