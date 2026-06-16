Эпидемиолог рассказал, что делать при укусе дикого животного

Краткий пересказ от РИА ИИ При укусе дикого животного необходимо промыть рану с мылом в течение 10–15 минут.

После промывания следует обработать края раны йодом или другим спиртосодержащим раствором и немедленно обратиться в травмпункт.

Бешенство представляет серьезную опасность, так как при проявлении симптомов человек уже обречен, однако от других болезней, передающихся через укусы или царапины, например, от крысиных укусов или кошачьих царапин, человека можно спасти.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. При укусе дикого животного нужно немедленно промыть рану с мылом в течение десяти - пятнадцати минут, обработать края йодом и обратиться в травмпункт, рассказал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

"Первым делом необходимо долго промывать рану с мылом - не меньше 10-15 минут. Затем нужно обработать края раны йодом или другим спиртосодержащим раствором и немедленно обратиться в травмпункт. Не следует задерживаться и следить за поведением животного: промедление может быть смертельным", - говорится в материале 360.ru со ссылкой на Покровского

По словам эпидемиолога, если симптомы бешенства проявились, человек уже обречен. Он также добавил, что риск летального исхода есть даже при крошечной царапине, если в кровь попала слюна зараженного животного.