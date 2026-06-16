Ушаков допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Москву после сделки по Ирану

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"Как я информировал по итогам воскресной беседы нашего президента с господином Трампом, мы ожидаем, что, после того как будет подписан меморандум в пятницу, открывается возможность для того, чтобы два представителя, хорошо известных нам, Уиткофф и Кушнер, приехали в Москву для встречи с нашим руководством", — сказал он.