Ушаков допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Москву после сделки по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После подписания меморандума между США и Ираном в Кремле ожидают визит американских переговорщиков в Россию.
- Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали приезд Уиткоффа и Кушнера в ходе телефонного разговора 14 июня.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Кремль ожидает, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Москву после подписания меморандума между США и Ираном, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
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"Как я информировал по итогам воскресной беседы нашего президента с господином Трампом, мы ожидаем, что, после того как будет подписан меморандум в пятницу, открывается возможность для того, чтобы два представителя, хорошо известных нам, Уиткофф и Кушнер, приехали в Москву для встречи с нашим руководством", — сказал он.
Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит американских переговорщиков в Москву во время телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье.
Американский лидер также подчеркивал в разговоре с Путиным, что готов воздействовать на европейских партнеров и Киев, в том числе на встрече "Большой семерки", чтобы прекратить боевые действия.