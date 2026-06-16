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Ушаков допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Москву после сделки по Ирану - РИА Новости, 16.06.2026
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18:06 16.06.2026 (обновлено: 19:00 16.06.2026)
Ушаков допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Москву после сделки по Ирану

В Кремле ожидают, что Уиткофф приедет после подписания меморандума США и Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После подписания меморандума между США и Ираном в Кремле ожидают визит американских переговорщиков в Россию.
  • Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали приезд Уиткоффа и Кушнера в ходе телефонного разговора 14 июня.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Кремль ожидает, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Москву после подписания меморандума между США и Ираном, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«

"Как я информировал по итогам воскресной беседы нашего президента с господином Трампом, мы ожидаем, что, после того как будет подписан меморандум в пятницу, открывается возможность для того, чтобы два представителя, хорошо известных нам, Уиткофф и Кушнер, приехали в Москву для встречи с нашим руководством", — сказал он.

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Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит американских переговорщиков в Москву во время телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье.
Сегодня глава Белого дома заявил на саммите G7 во Франции, что США переключаются с ситуации на Ближнем Востоке на Украину. Он пообещал сделать все возможное, чтобы завершить конфликт между Москвой и Киевом.
Американский лидер также подчеркивал в разговоре с Путиным, что готов воздействовать на европейских партнеров и Киев, в том числе на встрече "Большой семерки", чтобы прекратить боевые действия.
Иран и Соединенные Штаты в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечали в Тегеране, договор подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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