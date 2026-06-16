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Ученые предупредили о чрезвычайно высоком риске завоза Эболы в Европу - РИА Новости, 16.06.2026
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11:27 16.06.2026 (обновлено: 15:48 16.06.2026)
Ученые предупредили о чрезвычайно высоком риске завоза Эболы в Европу

Японские ученые: вероятность авиазавоза Эболы оказалась максимальной для Бельгии

© REUTERS / Gradel Muyisa MumbereДезинфекция больницы в ДРК после смерти пациента с лихорадкой Эбола
Дезинфекция больницы в ДРК после смерти пациента с лихорадкой Эбола - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Дезинфекция больницы в ДРК после смерти пациента с лихорадкой Эбола. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вероятность авиазавоза лихорадки Эбола в Бельгию достигла 92 процентов по верхней границе расчетной модели японских ученых.
  • Специалисты Национального института инфекционных заболеваний Японии и Токийского университета построили модель потенциального распространения инфекции через международное авиасообщение, используя данные о пассажиропотоках за май 2024 года.
  • Самый высокий расчетный показатель вероятности авиазавоза инфекции зафиксировали также для Франции (91,9 процента) и ЮАР (90,5 процента).
ТОКИО, 16 июн — РИА Новости. Вероятность авиазавоза вируса Эбола из Конго и Уганды оказалась максимальной не для соседних стран, а для Бельгии — 92 процента, выяснили японские ученые.
"Полученные оценки следует интерпретировать как риск завоза инфекции, а не как риск локальной передачи после прибытия", — говорится в препринте исследования.
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Авторы — специалисты Национального института инфекционных заболеваний Японии и Токийского университета — построили модель потенциального распространения инфекции через международное авиасообщение. Расчеты базировались на данных о пассажиропотоках за май 2024 года, включавших 11 264 аэропорта, 569 741 маршрут и более 329 миллионов пассажиров.
Исследователи взяли за исходную точку международный аэропорт Нджили в Киншасе и определили "эффективное расстояние" до других аэропортов. Здесь имеется в виду не расстояние в километрах, а степень связности через авиамаршруты, пассажиропотоки и пересадки. Затем на основе этих данных авторы оценили вероятность хотя бы одного авиазавоза в течение 30 дней.
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Самый высокий расчетный показатель оказался у Бельгии — 77,7 процента, Франции — 77,5 процента и ЮАР — 75,3 процента. По верхней границе модели он достигал для Бельгии 92 процентов, для Франции — 91,9 процента и для ЮАР — 90,5 процента.
В первую десятку вошли также Кения, ОАЭ, Турция, Уганда, Индия, Кот-д'Ивуар и Канада. Для Турции показатель составил 69,8 процента, а по верхней границе — 86,7 процента; для Канады — 64,2 и 82,3 процента соответственно.
Вспышка лихорадки Эбола штамма Bundibugyo произошла в ДР Конго и Уганде в середине мая. Почти сразу ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран, а региональный риск распространения вируса оценила как высокий. По последним данным, в Конго число подтвержденных случаев заражения превысило 800, как минимум 192 из них оказались смертельными.
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В миреУгандаБельгияФранцияТокийский университетВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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