Ученые предупредили о чрезвычайно высоком риске завоза Эболы в Европу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вероятность авиазавоза лихорадки Эбола в Бельгию достигла 92 процентов по верхней границе расчетной модели японских ученых.
- Специалисты Национального института инфекционных заболеваний Японии и Токийского университета построили модель потенциального распространения инфекции через международное авиасообщение, используя данные о пассажиропотоках за май 2024 года.
- Самый высокий расчетный показатель вероятности авиазавоза инфекции зафиксировали также для Франции (91,9 процента) и ЮАР (90,5 процента).
ТОКИО, 16 июн — РИА Новости. Вероятность авиазавоза вируса Эбола из Конго и Уганды оказалась максимальной не для соседних стран, а для Бельгии — 92 процента, выяснили японские ученые.
"Полученные оценки следует интерпретировать как риск завоза инфекции, а не как риск локальной передачи после прибытия", — говорится в препринте исследования.
Авторы — специалисты Национального института инфекционных заболеваний Японии и Токийского университета — построили модель потенциального распространения инфекции через международное авиасообщение. Расчеты базировались на данных о пассажиропотоках за май 2024 года, включавших 11 264 аэропорта, 569 741 маршрут и более 329 миллионов пассажиров.
Исследователи взяли за исходную точку международный аэропорт Нджили в Киншасе и определили "эффективное расстояние" до других аэропортов. Здесь имеется в виду не расстояние в километрах, а степень связности через авиамаршруты, пассажиропотоки и пересадки. Затем на основе этих данных авторы оценили вероятность хотя бы одного авиазавоза в течение 30 дней.
Вспышка лихорадки Эбола штамма Bundibugyo произошла в ДР Конго и Уганде в середине мая. Почти сразу ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран, а региональный риск распространения вируса оценила как высокий. По последним данным, в Конго число подтвержденных случаев заражения превысило 800, как минимум 192 из них оказались смертельными.
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