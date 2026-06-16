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Одного из планировавших нападение на турнир в Белом доме выдала его мать - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Единоборства
 
23:44 16.06.2026
Одного из планировавших нападение на турнир в Белом доме выдала его мать

Одного из планировавших нападение на турнир в Белом доме выдала собственная мать

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать одного из заговорщиков, планировавших сорвать турнир UFC в Белом доме, обеспокоенная его поведением, выдала сына.
  • ФБР установило 23 причастных к заговору, пятеро задержаны, среди них 19-летний Тицен Пропер.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Одного из заговорщиков, планировавших сорвать турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме, выдала его собственная мать, обеспокоенная его поведением, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник сообщило о раскрытии заговора. Злоумышленники планировали при помощи начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, чтобы направить людей под огонь снайперов. ФБР установило 23 причастных к этому, пятеро задержаны. Среди задержанных был и 19-летний Тицен Пропер.
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"Десятого июня 2026 года или около того... офицеры из офиса шерифа округа Нокс и полиции Дэнвилла были направлены на вызов в связи с нарушением спокойствия. Звонившая, назвавшаяся матерью Пропера, беспокоилась за своего сына... из-за его недавнего поведения, включая покупку огнестрельного оружия и общение с определенными лицами онлайн", - говорится в иске, опубликованном американским минюстом.
По прибытии на место полицейские пообщались с родителями задержанного, которые рассказали, что их сын планировал разведывательные миссии со своими онлайн-собеседниками, планировал встречи с ними накануне турнира в Белом доме и недавно приобрел оружие, боеприпасы, бронежилет и другое специфическое снаряжение.
"По результатам встречи, полицейские перевезли Пропера в местную больницу, где они подали заявление на неотложный прием на основе наличия у него мыслей об убийстве", - отмечается в документе.
Минюст также отмечает, что позднее мать подозреваемого заявила правоохранителям, что собеседники его сына якобы манипулировали им, используя религию, чтобы привлечь его в свою организацию, настроенную против властей.
Турнир UFC проводился на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа, которому исполнилось 80 лет. Мероприятие посетили тысячи человек.
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