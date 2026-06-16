Сборная Туниса уволила главного тренера после разгрома на ЧМ

«

"Тунисская федерация футбола объявляет о прекращении контракта с главным тренером Сабри Лямуши по взаимному согласию и желает ему всего наилучшего в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в заявлении FTF в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).