Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тунисская федерация футбола объявила о расторжении контракта с главным тренером сборной Сабри Лямуши после поражения от команды Швеции.
- Встреча группы F в Монтеррее завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Швеции.
- Положение Лямуши осложнялось присутствием в составе делегации его сына, который подрался с болельщиком.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Тунисская федерация футбола (FTF) объявила о расторжении контракта с главным тренером сборной Сабри Лямуши после разгромного поражения от команды Швеции в первом туре группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы F прошла в мексиканском Монтеррее в воскресенье и завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Швеции. Как ранее сообщило Mosaique FM, руководители FTF провели экстренное заседание, чтобы обсудить будущее специалиста. Также подчеркивалось, что положение Лямуши в национальной сборной осложнялось присутствием в составе делегации его сына, который, по словам очевидцев, подрался с болельщиком.
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"Тунисская федерация футбола объявляет о прекращении контракта с главным тренером Сабри Лямуши по взаимному согласию и желает ему всего наилучшего в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в заявлении FTF в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Имя нового тренера не раскрывается. Сборной Туниса в рамках группового этапа чемпионата мира предстоит также сыграть с командами Нидерландов и Японии.
Лямуши 54 года. Француз возглавил сборную Туниса в январе. Ранее он работал в ряде клубов, включая "Ренн", "Ноттингем Форест", "Кардифф" и сборную Кот-д'Ивуара.