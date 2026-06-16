В Воронежской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о ракетной опасности в регионе.
- Системы оповещения в регионе работают.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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