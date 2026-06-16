Трамп заявил, что сделает все возможное для урегулирования на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное для урегулирования украинского конфликта.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все, что может, для урегулирования украинского конфликта.
"России следует заключить сделку (с Украиной - ред.)", - сказал он.
Как заявил в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.