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Трамп заявил, что сделает все возможное для урегулирования на Украине - РИА Новости, 16.06.2026
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12:58 16.06.2026 (обновлено: 14:37 16.06.2026)
Трамп заявил, что сделает все возможное для урегулирования на Украине

Трамп заявил, что сделает все возможное для урегулирования конфликта на Украине

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное для урегулирования украинского конфликта.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все, что может, для урегулирования украинского конфликта.
"Я сделаю все, что могу", - сказал он на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Эвиане, отвечая на вопрос о том, что американский президент готов сделать для урегулирования конфликта на Украине, их общение с прессой транслировал сайт Белого дома.
Трамп также призвал Россию заключить с Украиной мирное соглашение.
"России следует заключить сделку (с Украиной - ред.)", - сказал он.
Как заявил в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция. 15 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
США смогут довести конфликт на Украине до конца, заявил Трамп
15 июня, 19:20
 
В миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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