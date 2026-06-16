СМИ: в ЕС опасаются, что Трамп может сорвать стратегию давления на Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЕС опасаются, что Дональд Трамп может попытаться вернуть контроль над переговорами по Украине.
- Чиновник администрации Трампа заявил, что президент хотел бы урегулирования конфликта и по-прежнему оптимистично настроен по поводу возможности достижения мирного соглашения.
- Трамп выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может попытаться вернуть контроль над переговорами по Украине, оставить Европу в стороне от процесса и сорвать их стратегию максимального давления на Россию, сообщает европейское издание газеты Politico.
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"Европейские чиновники опасаются, что президент США, освободившись от необходимости ежедневно заниматься иранским кризисом, может попытаться вернуть контроль над мирными переговорами по Украине, оставить (европейцев - ред.) в стороне и сорвать их стратегию по оказанию максимального давления на Россию и полной поддержки Украины", - сообщает издание.
Чиновник администрации Трампа заявил изданию, что президент хотел бы урегулирования конфликта и по-прежнему оптимистично настроен по поводу возможности достижения им мирного соглашения.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.