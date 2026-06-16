СМИ: в ЕС опасаются, что Трамп может сорвать стратегию давления на Россию

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"Европейские чиновники опасаются, что президент США, освободившись от необходимости ежедневно заниматься иранским кризисом, может попытаться вернуть контроль над мирными переговорами по Украине, оставить (европейцев - ред.) в стороне и сорвать их стратегию по оказанию максимального давления на Россию и полной поддержки Украины", - сообщает издание.