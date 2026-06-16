Суд в Петербурге оштрафовал художницу за дискредитацию армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Художница Александра Скочиленко оштрафована на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ.
- В Telegram-канале Скочиленко были выявлены книги о репрессиях с изображениями, содержащими фразы, дискредитирующие использование армии и Росгвардии.
- Ранее Скочиленко была признана виновной по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и приговорена к 7 годам колонии общего режима.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Художницу Александру Скочиленко суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александру Скочиленко по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сообщает пресс-служба.
Ранее о поступлении в суд административного протокола в отношении Скочиленко сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Как следует из административных материалов, на облачном сервисе хранения в Telegram-канале Скочиленко были выявлены доступные для неопределенного круга лиц книги о репрессиях с изображениями, автором которых являлась художница. На них были обнаружены фразы, дискредитирующие использование армии и Росгвардии.
"Первые страницы начинаются со слов "Париж, Берлин, Вильнюс" и заканчиваются словами "...Скочиленко! На выход! Это твой выход!", также в них указаны выражения, дискредитирующие использование Вооруженных сил Российской Федерации или войск национальной гвардии Российской Федерации, что в своей совокупности дает негативную оценку их деятельности", - отметили в пресс-службе судов.
Скочиленко 16 ноября 2023 года признали виновной по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам ненависти или вражды). Суд назначил девушке 7 лет колонии общего режима. Также ей на три года было запрещено заниматься администрированием сайтов. По версии следствия, в марте 2022 года в магазине на Васильевском острове. Скочиленко в магазине "Перекресток" вместо ценников "фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании" ВС РФ. Свою вину она не признала.
Масштабный обмен заключенными прошел в конце июля 2024 года между Россией и странами Запада. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 осужденных в стране граждан, среди которых была и Скочиленко.
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