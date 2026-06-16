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"Сочи" объявил об уходе Ильина - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
16:51 16.06.2026 (обновлено: 16:58 16.06.2026)
"Сочи" объявил об уходе Ильина

Ильин покинул "Сочи" по истечении контракта

© РИА Новости / Екатерина ЛызловаФутболисты "Сочи"
Футболисты Сочи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Футболисты "Сочи". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист Владимир Ильин покинул клуб "Сочи" по истечении срока контракта.
  • За время выступления в клубе Ильин принял участие в 12 матчах, забив два мяча и сделав две голевые передачи.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Футболист Владимир Ильин покинул "Сочи" по истечении срока контракта, сообщается на сайте клуба.
34-летний нападающий стал игроком "Сочи" в сентябре 2025 года и принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.
Ранее клуб также объявил об уходе полузащитника Мартина Крамарича, вратаря Юрия Дюпина и гвинейского нападающего Франсуа Камано. По итогам сезона-2025/26 клуб "Сочи" занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и вылетел в Первую лигу.
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ФутболСпортВладимир ИльинМартин КрамаричЮрий ДюпинСочиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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