"Сочи" объявил об уходе Ильина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист Владимир Ильин покинул клуб "Сочи" по истечении срока контракта.
- За время выступления в клубе Ильин принял участие в 12 матчах, забив два мяча и сделав две голевые передачи.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Футболист Владимир Ильин покинул "Сочи" по истечении срока контракта, сообщается на сайте клуба.
34-летний нападающий стал игроком "Сочи" в сентябре 2025 года и принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.
Ранее клуб также объявил об уходе полузащитника Мартина Крамарича, вратаря Юрия Дюпина и гвинейского нападающего Франсуа Камано. По итогам сезона-2025/26 клуб "Сочи" занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и вылетел в Первую лигу.
Лидер "Сочи" покинул клуб
12 июня, 18:04