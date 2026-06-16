Зеленский выступил с наглым требованием к Западу во время саммита G7

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости . Евросоюз должен как можно быстрее принять Украину в состав объединения, заявил Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" во Франции.

"Не все лидеры одобряют такой формат — ускоренную процедуру присоединения — потому что они хотят, чтобы шаги были понятными и четкими для каждого кандидата. Но мы — не "все", при всем уважении к остальным", — передает его слова Euronews.