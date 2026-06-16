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Зеленский выступил с наглым требованием к Западу во время саммита G7 - РИА Новости, 16.06.2026
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22:13 16.06.2026
Зеленский выступил с наглым требованием к Западу во время саммита G7

Зеленский потребовал ускоренного вступления Украины в ЕС на саммите G7

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз должен как можно быстрее принять Украину в состав объединения, заявил Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" во Франции.
  • Глава киевского режима считает, что ЕС должен применять "креативные шаги", чтобы ускорить процедуру вступления Украины в союз из-за того, что она находится в состоянии конфликта.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Евросоюз должен как можно быстрее принять Украину в состав объединения, заявил Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" во Франции.
"Не все лидеры одобряют такой формат — ускоренную процедуру присоединения — потому что они хотят, чтобы шаги были понятными и четкими для каждого кандидата. Но мы — не "все", при всем уважении к остальным", — передает его слова Euronews.
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По мнению главы киевского режима, ЕС должен применять некие "креативные шаги", чтобы ускорить процедуру вступления Украины в союз из-за того, что она находится в состоянии конфликта.
В пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартовали 15 июня на первой межправительственной конференции.
Владимир Зеленский позже поблагодарил европейских союзников, назвав решение о переговорах о вступлении Украины в Евросоюз "шагом во имя Европы".
ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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