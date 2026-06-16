"Это очень тяжело": Самедов — об отстранении сборной России

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил РИА Новости, что российские футболисты тяжело переживают отстранение от участия в международных турнирах, а целое поколение игроков может оказаться без опыта выступления на больших турнирах.