"Это очень тяжело": Самедов — об отстранении сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению Самедова, российские футболисты тяжело переживают отстранение от участия в международных турнирах.
- Целое поколение игроков может оказаться без опыта выступления на больших турнирах из-за отстранения от международных соревнований.
- Бывший полузащитник сборной России выразил надежду на скорое возвращение российских футболистов к участию в международных матчах.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил РИА Новости, что российские футболисты тяжело переживают отстранение от участия в международных турнирах, а целое поколение игроков может оказаться без опыта выступления на больших турнирах.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
"Это очень тяжело. Целое поколение футболистов может оказаться без больших турниров, без еврокубков. Хочется, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась, чтобы игроки могли набираться опыта в этих играх. Для этого и нужны эти матчи, которые проводит сборная России, чтобы была возможность практиковаться, проверять свои силы. Верю и надеюсь на скорое возвращение - только это и остается", - сказал Самедов.