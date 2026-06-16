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Путин и президент Филиппин откроют заседание саммита Россия — АСЕАН - РИА Новости, 16.06.2026
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18:12 16.06.2026
Путин и президент Филиппин откроют заседание саммита Россия — АСЕАН

Путин и президент Филиппин откроют заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и Фердинанд Маркос-младший откроют заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани в четверг утром.
  • Второе заседание лидеров АСЕАН пройдет в формате рабочего завтрака и будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Фердинанд Маркос-младший откроют заседание саммита Россия-АСЕАН в Казани в четверг утром, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Владимир Путин и филиппинский лидер Маркос в присутствии представителей СМИ откроют заседание как сопредседатели этого саммита. Потом обсуждения и сами выступления других делегаций пройдут в закрытом формате", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Вчера, 18:10
Он добавил, что начало мероприятия намечено на 10.00 по местному времени. Президент России выступит на заседании первым.
Ушаков уточнил, что лидеры АСЕАН проведут в четверг в Казани проведут второе заседание, оно пройдет в формате рабочего завтрака и будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии.
"С учетом этого во встрече примут участие генеральный секретарь ШОС и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии", - сказал он.
В Кремле отметили, что заседание пройдет в формате свободной дискуссии и будет закрыто для представителей СМИ.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Путин проведет десять двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН
Вчера, 18:05
 
РоссияКазаньФилиппиныЮрий УшаковВладимир ПутинШОС
 
 
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