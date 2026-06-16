Путин и президент Филиппин откроют заседание саммита Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин и Фердинанд Маркос-младший откроют заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани в четверг утром.

Второе заседание лидеров АСЕАН пройдет в формате рабочего завтрака и будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Фердинанд Маркос-младший откроют заседание саммита Россия-АСЕАН в Казани в четверг утром, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Путин и филиппинский лидер Маркос в присутствии представителей СМИ откроют заседание как сопредседатели этого саммита. Потом обсуждения и сами выступления других делегаций пройдут в закрытом формате", - сказал Ушаков журналистам.

Он добавил, что начало мероприятия намечено на 10.00 по местному времени. Президент России выступит на заседании первым.

Ушаков уточнил, что лидеры АСЕАН проведут в четверг в Казани проведут второе заседание, оно пройдет в формате рабочего завтрака и будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии

В Кремле отметили, что заседание пройдет в формате свободной дискуссии и будет закрыто для представителей СМИ.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.