Путин встретится почти со всеми лидерами в рамках саммита Россия-АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, прибывшими на саммит Россия — АСЕАН.
- Саммит Россия — АСЕАН пройдет в Казани 17–19 июня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, прибывшими на саммит Россия-АСЕАН, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Естественно, как на всех такого рода международных мероприятиях состоятся, я бы сказал, многочисленные двусторонние контакты, двусторонние встречи. Наш президент встретится практически со всеми лидерами. Эти встречи уже начнутся завтра по прибытии президента в Казань, еще до торжественного приема", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.