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Путин примет главу МИД Турции в среду вечером в Казани - РИА Новости, 16.06.2026
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18:05 16.06.2026
Путин примет главу МИД Турции в среду вечером в Казани

Путин примет главу МИД Турции Фидана в среду вечером в Казани

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин примет главу МИД Турции Хакана Фидана в Казани в среду вечером.
  • Президент Путин 17–18 июня примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет главу МИД Турции Хакана Фидана в среду вечером в Казани, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - АСЕАН в Казани. Как отметил Ушаков, президент по прибытию в Казань в среду начнет серию двусторонних встреч.
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"Вы знаете, что сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции Фидан, и он попросил о встрече с нашим президентом. Эта просьба была удовлетворена и наш президент примет министра иностранных дел Турции завтра вечером ориентировочно в восемь часов вечера", - рассказал Ушаков журналистам во вторник.
"Завтра в восемь часов вечера в Казани... Он в Москве с визитом, сейчас переговоры с (главой МИД РФ Сергеем - ред.) Лавровым, но он прилетит в Казань. Мы нашли окошко для его приема президентом", - уточнил Ушаков, отвечая на вопрос РИА Новости о встрече с Фиданом.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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