Путин примет главу МИД Турции в среду вечером в Казани

"Завтра в восемь часов вечера в Казани... Он в Москве с визитом, сейчас переговоры с (главой МИД РФ Сергеем - ред.) Лавровым, но он прилетит в Казань. Мы нашли окошко для его приема президентом", - уточнил Ушаков, отвечая на вопрос РИА Новости о встрече с Фиданом.