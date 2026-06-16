Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о мероприятиях саммита Россия — АСЕАН с участием Путина - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 16.06.2026 (обновлено: 19:51 16.06.2026)
В Кремле рассказали о мероприятиях саммита Россия — АСЕАН с участием Путина

Ушаков: Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани 17-18 июня.
  • На полях мероприятия он встретится с лидерами стран Юго-Восточной Азии.
  • Участники обсудят глобальные и региональные проблемы, интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности.
  • По итогам будут приняты четыре документа.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин примет участие в нескольких мероприятиях на саммите Россия — АСЕАН в Казани, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«
"В среду и четверг, то есть 17-18 июня, в Казани наш президент примет участие в юбилейном саммите Российская Федерация — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам серии международных встреч в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Путин назвал АСЕАН важным для России регионом
9 мая, 21:21
На полях мероприятия Путин встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора.
Также в среду он проведет торжественный прием в честь глав делегаций, который состоится в Театре имени Галиасгара Камала.
Участники саммита обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут четыре документа. Среди них Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
АСЕАН пользуется авторитетом во всем мире, заявил Ушаков
Вчера, 18:16
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум состоится 17-го числа. В нем примут участие представители бизнес-кругов ОАЭ, Китая, Турции и Киргизии. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
АСЕАН создали в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Путин готовится к саммиту Россия – АСЕАН, сообщил Песков
Вчера, 12:28
 
РоссияКазаньЮрий УшаковВладимир ПутинВ миреФилиппиныТаиландСингапурЛаос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала