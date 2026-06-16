В Кремле рассказали о мероприятиях саммита Россия — АСЕАН с участием Путина

Также в среду он проведет торжественный прием в честь глав делегаций, который состоится в Театре имени Галиасгара Камала.

Участники саммита обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут четыре документа. Среди них Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.