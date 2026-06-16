В Кремле рассказали о мероприятиях саммита Россия — АСЕАН с участием Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани 17-18 июня.
- На полях мероприятия он встретится с лидерами стран Юго-Восточной Азии.
- Участники обсудят глобальные и региональные проблемы, интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности.
- По итогам будут приняты четыре документа.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин примет участие в нескольких мероприятиях на саммите Россия — АСЕАН в Казани, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
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"В среду и четверг, то есть 17-18 июня, в Казани наш президент примет участие в юбилейном саммите Российская Федерация — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии", — сказал он.
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На полях мероприятия Путин встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора.
Также в среду он проведет торжественный прием в честь глав делегаций, который состоится в Театре имени Галиасгара Камала.
Участники саммита обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут четыре документа. Среди них Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум состоится 17-го числа. В нем примут участие представители бизнес-кругов ОАЭ, Китая, Турции и Киргизии. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.