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Посол Аргентины оценил шансы сборной по футболу на новую победу на ЧМ - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
21:58 16.06.2026
Посол Аргентины оценил шансы сборной по футболу на новую победу на ЧМ

Посол Аргентины оценил шансы сборной страны по футболу на новую победу на ЧМ

© Соцсети Лионеля МессиСборная Аргентины по футболу
Сборная Аргентины по футболу - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Соцсети Лионеля Месси
Сборная Аргентины по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Аргентины в РФ Энрике Феррер Виейра заявил, что выиграть чемпионат мира по футболу второй раз подряд для сборной Аргентины будет непростой задачей.
  • Начало текущего чемпионата мира показало, насколько сложно будет победить, несмотря на то что аргентинская команда по-прежнему очень сильна.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Выиграть чемпионат мира по футболу второй раз подряд для сборной Аргентины будет непростой задачей, но команда по-прежнему сильна, заявил РИА Новости посол страны в РФ Энрике Феррер Виейра.
"Это будет вызовом. В истории чемпионатов мира по футболу лишь дважды чемпиону удавалось защитить титул, выиграв два чемпионата подряд: в 1930-х годы это была Италия (1934 и 1938 гг) и Бразилия в 1958 и 1962 годах. Так что это будет нелегко", - сказал он в беседе с агентством.
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Аргентинская команда по-прежнему очень сильна, отметил посол, но начало этого чемпионата мира показало, насколько сложно будет победить.
"Сегодня при должной организации и большом энтузиазме любая команда может противостоять сильнейшим сборным", - подчеркнул дипломат.
Матч первого тура группы J между действующими чемпионами аргентинцами и сборной Алжира пройдет в ночь на среду по московскому времени в Канзасе (США).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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