Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Аргентины в РФ Энрике Феррер Виейра заявил, что выиграть чемпионат мира по футболу второй раз подряд для сборной Аргентины будет непростой задачей.
- Начало текущего чемпионата мира показало, насколько сложно будет победить, несмотря на то что аргентинская команда по-прежнему очень сильна.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Выиграть чемпионат мира по футболу второй раз подряд для сборной Аргентины будет непростой задачей, но команда по-прежнему сильна, заявил РИА Новости посол страны в РФ Энрике Феррер Виейра.
Аргентинская команда по-прежнему очень сильна, отметил посол, но начало этого чемпионата мира показало, насколько сложно будет победить.
"Сегодня при должной организации и большом энтузиазме любая команда может противостоять сильнейшим сборным", - подчеркнул дипломат.