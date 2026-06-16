Посол Аргентины оценил шансы сборной по футболу на новую победу на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Аргентины в РФ Энрике Феррер Виейра заявил, что выиграть чемпионат мира по футболу второй раз подряд для сборной Аргентины будет непростой задачей.

Начало текущего чемпионата мира показало, насколько сложно будет победить, несмотря на то что аргентинская команда по-прежнему очень сильна.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Выиграть чемпионат мира по футболу второй раз подряд для сборной Аргентины будет непростой задачей, но команда по-прежнему сильна, заявил РИА Новости посол страны в РФ Энрике Феррер Виейра.

"Это будет вызовом. В истории чемпионатов мира по футболу лишь дважды чемпиону удавалось защитить титул, выиграв два чемпионата подряд: в 1930-х годы это была Италия (1934 и 1938 гг) и Бразилия в 1958 и 1962 годах. Так что это будет нелегко", - сказал он в беседе с агентством.

Аргентинская команда по-прежнему очень сильна, отметил посол, но начало этого чемпионата мира показало, насколько сложно будет победить.

"Сегодня при должной организации и большом энтузиазме любая команда может противостоять сильнейшим сборным", - подчеркнул дипломат.

Матч первого тура группы J между действующими чемпионами аргентинцами и сборной Алжира пройдет в ночь на среду по московскому времени в Канзасе США ).