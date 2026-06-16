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Картайзер узнал из СМИ о расследовании против него из-за поездки на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2026
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14:10 16.06.2026 (обновлено: 14:15 16.06.2026)
Картайзер узнал из СМИ о расследовании против него из-за поездки на ПМЭФ

Картайзер из СМИ узнал о расследовании в ЕП против него из-за поездки на ПМЭФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что узнал о расследовании против него в Европарламенте из СМИ.
  • Европарламент хочет начать проверку в отношении Картайзера после его поездки в Россию и совместной декларации представителей Европарламента и Госдумы.
  • Картайзер выразил удивление по поводу того, что администрация парламента не проинформировала его о письме с просьбой о проверке.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что узнал из СМИ о расследовании против него в Европарламенте из-за поездки на ПМЭФ, заявление имеется в распоряжении РИА Новости.
Издание Politico сообщило во вторник, что Европарламент хочет начать проверку в отношении Картайзера после его поездки в Россию и совместной декларации представителей Европарламента и Госдумы. Председатель ЕП Роберта Метсола обратилась с письмом в надзорный орган института с просьбой о проверке.
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"Во-первых, должен выразить свое удивление тем, что администрация парламента не проинформировала меня об этом письме. Странно и тревожно, что меня несколько раз просили дать комментарии представители прессы, тогда как у меня не было возможности сначала ознакомиться с самим письмом", - заявил Картайзер.
По словам евродепутата, он ознакомился с документом только спустя 12 часов после первого звонка журналиста, получив письмо по неофициальному каналу.
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