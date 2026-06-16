Картайзер узнал из СМИ о расследовании против него из-за поездки на ПМЭФ

БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что узнал из СМИ о расследовании против него в Европарламенте из-за поездки на ПМЭФ, заявление имеется в распоряжении РИА Новости.

"Во-первых, должен выразить свое удивление тем, что администрация парламента не проинформировала меня об этом письме. Странно и тревожно, что меня несколько раз просили дать комментарии представители прессы, тогда как у меня не было возможности сначала ознакомиться с самим письмом", - заявил Картайзер.