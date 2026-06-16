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Помощник Карпина сообщил, что у него нет конфликта с Галицким - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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10:51 16.06.2026 (обновлено: 11:28 16.06.2026)
Помощник Карпина сообщил, что у него нет конфликта с Галицким

Тренер сборной России Писарев назвал рабочей историей ссору с Галицким

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПомощник главного тренера сборной России Николай Писаре
Помощник главного тренера сборной России Николай Писаре - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Писарев назвал ссору с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким рабочей историей.
  • Писарев и Галицкий поддерживают контакт, несмотря на ссору.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал рабочей историей ссору с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким.
В марте в интервью на YouTube-канале Тимура Аюпова Писарев рассказал, что общение с Галицким дало ему многое, однако отметил, что в настоящее время они находятся в ссоре. С августа 2023 года по апрель 2024 года специалист возглавлял вторую команду "Краснодара".
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"Дружеские, какими были всегда, мы на связи, - сказал Писарев, отвечая на вопрос об отношениях с владельцем "Краснодара". - Общались, когда недавно были на сборе в Краснодаре".
"Это рабочая история, - пояснил специалист, комментируя слова о ссоре с Галицким. - Но нас связывает четверть века знакомства, поэтому у нас все нормально".
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