Рейтинг@Mail.ru
Писарев рассказал, как попал на штраф в сборной России - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:28 16.06.2026
Писарев рассказал, как попал на штраф в сборной России

Писарев рассказал, что недавно его оштрафовали в сборной России по футболу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПомощник главного тренера сборной России Николай Писаре
Помощник главного тренера сборной России Николай Писаре - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев признался, что недавно получил штраф в национальной команде.
  • По словам Писарева, игроки попадают на штрафы крайне редко, уровень дисциплинированности у сегодняшних футболистов очень приличный.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости признался, что недавно получил штраф в национальной команде.
Писарев входит в штаб главного тренера сборной России Валерия Карпина с лета 2021 года.
«
"В сборной есть система штрафов. Сам тут недавно попал: на теории телефон зазвонил, забыл отключить. Было неприятно, но что поделаешь. Сумму называть не буду - это внутренняя кухня", - сказал Писарев.
"На самом деле игроки на штрафы попадают крайне редко, уровень дисциплинированности у сегодняшних футболистов очень приличный", - подчеркнул помощник главного тренера национальной команды.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
ФИФА допустит российскую команду на новый турнир для юношей до 15 лет
15 июня, 20:01
 
ФутболСпортВалерий КарпинНиколай ПисаревЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Этчеверри
    Д. Медведев
    34
    66
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Сенегал
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ирак
    Норвегия
    1
    3
  • Футбол
    17.06 04:00
    Аргентина
    Алжир
  • Футбол
    17.06 07:00
    Австрия
    Иордания
  • Футбол
    17.06 20:00
    Португалия
    ДР Конго
  • Футбол
    17.06 23:00
    Англия
    Хорватия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала