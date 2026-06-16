Писарев рассказал, как попал на штраф в сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев признался, что недавно получил штраф в национальной команде.
- По словам Писарева, игроки попадают на штрафы крайне редко, уровень дисциплинированности у сегодняшних футболистов очень приличный.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости признался, что недавно получил штраф в национальной команде.
Писарев входит в штаб главного тренера сборной России Валерия Карпина с лета 2021 года.
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"В сборной есть система штрафов. Сам тут недавно попал: на теории телефон зазвонил, забыл отключить. Было неприятно, но что поделаешь. Сумму называть не буду - это внутренняя кухня", - сказал Писарев.
"На самом деле игроки на штрафы попадают крайне редко, уровень дисциплинированности у сегодняшних футболистов очень приличный", - подчеркнул помощник главного тренера национальной команды.