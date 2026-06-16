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Песьяков признался, что отказался от перехода в "Ростов" - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
11:58 16.06.2026 (обновлено: 12:23 16.06.2026)
Песьяков признался, что отказался от перехода в "Ростов"

РИА Новости: Сергей Песьяков заявил, что рассматривал переход в "Ростов"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Песьяков
Сергей Песьяков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Песьяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков заявил, что у него было предложение о переходе в "Ростов", но он решил продлить контракт с самарским клубом до конца сезона 2027/28.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков в разговоре с РИА Новости заявил, что у него было предложение о переходе в "Ростов", но он решил продлить контракт с самарцами.
Ранее в июне "Крылья Советов" объявили о продлении соглашения с Песьяковым до конца сезона-2027/28. Голкипер выступает за самарцев с лета 2024 года, до этого он семь лет играл за "Ростов".
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"Решение о продлении было одним из самых простых в жизни, потому что в Самаре чувствую себя очень хорошо как в футбольном плане, так и в жизненном. Очень легкое решение", - сказал Песьяков.
"С "Ростовом" общались, мог там оказаться. От чего бежал - это дороги. Моя больная спина, которая почему-то именно в этих дорогах "раскрывалась" на все 100. В Самаре, как уже сказал ранее, всем доволен, семья тоже", - отметил собеседник агентства.
Песьякову 37 лет. Он является чемпионом России в составе московского "Спартака". В прошлом сезоне вратарь принял участие в 30 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в шести встречах он сыграл на ноль.
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