Песьяков признался, что отказался от перехода в "Ростов"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков в разговоре с РИА Новости заявил, что у него было предложение о переходе в "Ростов", но он решил продлить контракт с самарцами.

"С "Ростовом" общались, мог там оказаться. От чего бежал - это дороги. Моя больная спина, которая почему-то именно в этих дорогах "раскрывалась" на все 100. В Самаре, как уже сказал ранее, всем доволен, семья тоже", - отметил собеседник агентства.