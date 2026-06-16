Точных дат приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию согласован, но точных дат пока нет.
- Подписание меморандума, согласованного ранее, намечено в Швейцарии в конце текущей недели, после чего может быть обсуждена возможность визита американских переговорщиков в Москву.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Точных дат приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Действительно, заходила речь о том, что скоро американские переговорщики приедут, но точных дат пока нет. Вы знаете, американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию того меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели это подписание намечено в Швейцарии. После этого, наверное, речь зайдет уже о том, что они смогут прилететь в Москву", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.