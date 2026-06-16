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Точных дат приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет, сообщил Песков - РИА Новости, 16.06.2026
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12:26 16.06.2026
Точных дат приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет, сообщил Песков

Песков: точных дат приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию согласован, но точных дат пока нет.
  • Подписание меморандума, согласованного ранее, намечено в Швейцарии в конце текущей недели, после чего может быть обсуждена возможность визита американских переговорщиков в Москву.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Точных дат приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Действительно, заходила речь о том, что скоро американские переговорщики приедут, но точных дат пока нет. Вы знаете, американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию того меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели это подписание намечено в Швейцарии. После этого, наверное, речь зайдет уже о том, что они смогут прилететь в Москву", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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