Пашинян не сможет провести конституционный референдум, считают в оппозиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель оппозиционного блока "Сильная Армения" Нарек Карапетян считает, что у партии "Гражданский договор" не хватит мест в новом парламенте для проведения референдума по принятию новой конституции.
- По итогам выборов в Армении партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, "Сильная Армения" — 29, "Армения" — 12, а партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и не проходит в парламент нового созыва.
ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" не хватит мест в новом парламенте для проведения референдума по принятию новой конституции, считает представитель оппозиционного блока "Сильная Армения" Нарек Карапетян.
"Уважаемые соотечественники, сегодня мы получили окончательный ответ специалистов по конституционному праву, согласно которому даже после всех беззаконий, после фальсификаций выборов (7 июня - ред.), после кражи более 50 тысяч голосов целой партии — "Процветающей Армении" у власти нет необходимых мандатов, чтобы провести по требованию (президента Азербайджана Ильхама) Алиева конституционный референдум в Армении", - заявил Карапетян в видеообращении.
Глава "Процветающей Армении" подал в суд на Пашиняна
13 июня, 13:47
Согласно данным ЦИК, по итогам выборов в Армении в парламент прошли три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения - 29 и 12 соответственно. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде.
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
В январе 2024 года премьер страны Никол Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении.