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Эксперты высоко оценили работу правительства Свердловской области - РИА Новости, 16.06.2026
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
17:03 16.06.2026
Эксперты высоко оценили работу правительства Свердловской области

Эксперты высоко оценили работу правительства Свердловской области за 2025 год

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Эксперты дали высокую оценку достижениям Свердловской области и работе регионального правительства за 2025 год после отчета губернатора Дениса Паслера на заседании областного законодательного собрания, сообщает департамент информационной политики свердловского региона.
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"Губернатор Денис Владимирович Паслер озвучил значительное достижение Свердловской области – мы вошли в первую пятерку по уровню социально-экономического развития регионов России, и мы являемся единственным регионом Уральского федерального округа в этой пятерке", - цитирует департамент слова директора Института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН), доктора экономических наук Юлии Лавриковой.
Она подчеркнула, что с 2022 по 2025 год рост промышленного производства составил 112%, а динамика накопленных инвестиций за этот период в среднем составила 141,5%, что, по ее словам, является одним из лучших показателей в России.
В свою очередь председатель "Союзмолоко-Урал", депутат законодательного собрания Свердловской области Григорий Бачериков отметил развитие агропромышленного сектора региона.
"Выступление губернатора Свердловской области Дениса Паслера с отчетом о работе за 2025 год в очередной раз показало: сделано много, а в ближайшие годы предстоит сделать еще больше", - сказал Бачериков, отметив, что предприятия готовы наращивать мощности по переработке молока, чтобы выполнить задачу, поставленную губернатором по производству 1 миллиона тонн молока в год к 2030 году.
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Главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов высоко оценил внимание руководства региона к внедрению новых технологий, в том числе и в медицинской сфере.
"Регион создает все условия для того, чтобы ребенок, независимо от того, где он живет — в Екатеринбурге или в небольшом городе области, — мог получить помощь с применением самых актуальных медицинских технологий и телемедицины" - заявил Аверьянов, приведя в пример использование цифровых сервисов для уникального телемедицинского проекта по дистанционному медицинскому сопровождению детей с манифестацией сахарного диабета — "Облако поддержки".
Ректор Уральского федерального университета Илья Обабков дал положительную оценку работе правительства в сфере образования, отметив, что благодаря скоординированной работе властей и научного сообщества свердловский регион продолжает уверенно сохранять статус одного из ведущих научных и образовательных центров страны.
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"Студенты и молодые ученые УрФУ демонстрируют высокую результативность в национальных проектах, побеждают в грантовых конкурсах, запускают стартапы. Их прямой вклад в технологический суверенитет страны — это не случайность, а закономерный итог системной молодежной политики, выстроенной на уровне региона при активной поддержке его главы", - сказал Обабков.
Губернатор Денис Паслер во вторник впервые выступил с отчетом о работе правительства за 2025 год перед законодательным собранием Свердловской области, рассказав о развитии региона в различных сферах, достижении исторического максимума бюджетных доходов и притоке инвестиций в регион, отметив, что уральский промышленный хребет по-прежнему остается опорой современной России.
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