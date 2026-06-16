Эксперты высоко оценили работу правительства Свердловской области

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"Студенты и молодые ученые УрФУ демонстрируют высокую результативность в национальных проектах, побеждают в грантовых конкурсах, запускают стартапы. Их прямой вклад в технологический суверенитет страны — это не случайность, а закономерный итог системной молодежной политики, выстроенной на уровне региона при активной поддержке его главы", - сказал Обабков.