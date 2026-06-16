Кандидат на пост генсека ООН оценила ситуацию с урегулированием на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Фернанда Эспиноса считает, что новое руководство ООН может помочь создать импульс для мирного разрешения конфликта на Украине.
- На пост генерального секретаря ООН претендуют Мишель Бачелет, Рафаэль Гросси, Ребека Гринспан, Маки Салл и Мария Фернанда Эспиноса.
ООН, 16 июн - РИА Новости. С новым генсеком ООН может появиться импульс для урегулирования на Украине, считает кандидат в генеральные секретари Организации Мария Фернанда Эспиноса.
"Я думаю, что новое руководство в этом органе действительно может помочь создать новый импульс для поиска общей почвы для мирного разрешения конфликтов, включая Украину", - сказала она в ООН.
На пост генсека ООН претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.