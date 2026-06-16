Торторелла покинул "Вегас" после поражения в финале Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла не вернется к работе в следующем сезоне.
- Торторелла возглавил «Вегас» в марте 2026 года, и под его руководством команда дошла до финала Кубка Стэнли.
- «Вегас Голден Найтс» поблагодарили Тортореллу за помощь и опыт, которые помогли команде выйти в финал Кубка Стэнли.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Джон Тортелла не вернется к работе в следующем сезоне, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Торторелла возглавил "Вегас" в марте 2026 года. Под его руководством "рыцари" дошли до финала Кубка Стэнли, где со счетом 2-4 уступили "Каролине Харрикейнз".
"Мы благодарим Тортса за ту помощь, которую он оказал нашей команде с момента присоединения к организации в марте. Когда было принято решение о приглашении Тортса в "Вегас", нам требовалось получить незамедлительный импульс в решающий момент сезона. Опыт и лидерские качества Тортса оказались тем импульсом, который мы искали, и помогли нам выйти в финал Кубка Стэнли. Мы благодарны Тортсу за его страсть, искренность и преданность нашей организации и желаем ему и его семье всего наилучшего", - сказал генменеджер "Голден Найтс" Келли Маккриммон.
Торторелле 67 лет, он также возглавлял в НХЛ клубы "Филадельфия Флайерз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Ванкувер Кэнакс" и "Коламбус Блю Джекетс". В 2004 году он привел "Тампу" к победе в Кубке Стэнли. Торторелла дважды получал приз Джека Адамса, ежегодно вручаемый лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ (2004, 2017).