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Торторелла покинул "Вегас" после поражения в финале Кубка Стэнли - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Хоккей
 
19:29 16.06.2026
Торторелла покинул "Вегас" после поражения в финале Кубка Стэнли

Тренер "Вегаса" Торторелла покинул клуб после поражения в финале Кубка Стэнли

© TwitterГлавный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла
Главный тренер Коламбуса Джон Торторелла - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла не вернется к работе в следующем сезоне.
  • Торторелла возглавил «Вегас» в марте 2026 года, и под его руководством команда дошла до финала Кубка Стэнли.
  • «Вегас Голден Найтс» поблагодарили Тортореллу за помощь и опыт, которые помогли команде выйти в финал Кубка Стэнли.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Джон Тортелла не вернется к работе в следующем сезоне, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Торторелла возглавил "Вегас" в марте 2026 года. Под его руководством "рыцари" дошли до финала Кубка Стэнли, где со счетом 2-4 уступили "Каролине Харрикейнз".
"Мы благодарим Тортса за ту помощь, которую он оказал нашей команде с момента присоединения к организации в марте. Когда было принято решение о приглашении Тортса в "Вегас", нам требовалось получить незамедлительный импульс в решающий момент сезона. Опыт и лидерские качества Тортса оказались тем импульсом, который мы искали, и помогли нам выйти в финал Кубка Стэнли. Мы благодарны Тортсу за его страсть, искренность и преданность нашей организации и желаем ему и его семье всего наилучшего", - сказал генменеджер "Голден Найтс" Келли Маккриммон.
Торторелле 67 лет, он также возглавлял в НХЛ клубы "Филадельфия Флайерз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Ванкувер Кэнакс" и "Коламбус Блю Джекетс". В 2004 году он привел "Тампу" к победе в Кубке Стэнли. Торторелла дважды получал приз Джека Адамса, ежегодно вручаемый лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ (2004, 2017).
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