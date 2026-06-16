Торторелла покинул "Вегас" после поражения в финале Кубка Стэнли

"Мы благодарим Тортса за ту помощь, которую он оказал нашей команде с момента присоединения к организации в марте. Когда было принято решение о приглашении Тортса в "Вегас", нам требовалось получить незамедлительный импульс в решающий момент сезона. Опыт и лидерские качества Тортса оказались тем импульсом, который мы искали, и помогли нам выйти в финал Кубка Стэнли. Мы благодарны Тортсу за его страсть, искренность и преданность нашей организации и желаем ему и его семье всего наилучшего", - сказал генменеджер "Голден Найтс" Келли Маккриммон.