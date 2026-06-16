ВСУ атакуют Энергодар дронами из Никополя, заявил замминистра

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Украинские боевики атакуют Энергодар беспилотниками, которые запускают из Никополя, прикрываясь его мирным населением как живым щитом, сообщил РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

ВСУ неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС и ее инфраструктуре, а также по жилым кварталам Энергодара. В МИД РФ подчеркивали, что российские военные не наносят удары по атомным объектам, в отличие от украинской стороны.