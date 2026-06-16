ВСУ атакуют Энергодар дронами из Никополя, заявил замминистра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики атакуют Энергодар беспилотниками, которые запускают из Никополя, прикрываясь его мирным населением как живым щитом.
- Энергодар и Никополь разделяет река Днепр, расстояние между городами по прямой составляет около 20 километров.
- ВСУ неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС и ее инфраструктуре, а также по жилым кварталам Энергодара.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Украинские боевики атакуют Энергодар беспилотниками, которые запускают из Никополя, прикрываясь его мирным населением как живым щитом, сообщил РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.
"Пуски ударных БПЛА по Запорожской области производятся из городов у линии боевого соприкосновения. ВСУ прикрываются мирным населением. Например, Энергодар атакуют дроны, которые взлетают из Никополя – это крупный город, и противник прикрывается его населением как живым щитом", – сказал собеседник агентства.
Энергодар и Никополь разделяет река Днепр. Энергодар с Запорожской АЭС расположен на левом берегу в Запорожской области и находится под контролем России, а Никополь – на правом берегу, на подконтрольной Киеву территории Днепропетровской области. Расстояние между городами по прямой составляет около 20 километров.
ВСУ неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС и ее инфраструктуре, а также по жилым кварталам Энергодара. В МИД РФ подчеркивали, что российские военные не наносят удары по атомным объектам, в отличие от украинской стороны.
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