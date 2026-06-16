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В Петербурге забаррикадировавшихся от полиции мигрантов вышлют из России - РИА Новости, 16.06.2026
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13:44 16.06.2026
В Петербурге забаррикадировавшихся от полиции мигрантов вышлют из России

В Петербурге забаррикадировавшихся от полиции на стройке мигрантов вышлют из РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стройке жилого комплекса в Санкт-Петербурге прошла проверка соблюдения требований миграционного законодательства.
  • 12 мигрантов работали без соответствующих разрешений и будут выдворены из России после уплаты штрафа.
  • Решается вопрос о привлечении к ответственности работодателя за незаконное использование труда иностранных работников.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Работавшие на стройке жилого комплекса в Санкт-Петербурге иностранные граждане пытались скрыться от полицейской проверки, забаррикадировав проход на верхний этаж бетонной плитой, в результате выявлено 12 человек, которых выдворят из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, проверка соблюдения требований миграционного законодательства прошла на стройке жилого комплекса на улице Кораблестроителей и затронула около сотни человек.
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"Несколько рабочих забрались на верхний недостроенный этаж и задвинули проход бетонной плитой, чтобы переждать полицейскую проверку там. Однако избежать встречи с правоохранителями не удалось – в итоге всем пришлось спуститься и предъявить документы, пусть и не совсем по собственной инициативе", – рассказали в главке.
В результате правоохранители установили, что 12 мигрантов работали без соответствующих разрешений. Нарушители получили административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ о незаконном осуществлении трудовой деятельности в России.
"Судом им назначены штрафы с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации", – добавили в полиции.
Также решается вопрос о привлечении к ответственности работодателя за незаконное использование труда иностранных работников.
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