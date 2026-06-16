Выборы нового генсекретаря ООН могут затянуться, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выборы на пост генсекретаря ООН могут затянуться из-за разницы во взглядах государств.
- Совет Безопасности планирует провести индикативное голосование за кандидатуры в июле, чтобы определить ту, которая приемлема для всех постоянных членов СБ.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Выборы на пост генсекретаря ООН могут затянуться в свете разницы во взглядах государств, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
Он рассказал, что в июле по плану Совет Безопасности должен провести индикативное голосование за кандидатуры и определить ту, которая приемлема для всех постоянных членов СБ.
"После чего вопрос передается председателю Генассамблеи на утверждение Генассамблеей. В идеале это должно пройти в конце июля. Есть подозрение, что подольше займет с учетом полярности", - сказал Алимов.
Срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Москву ранее посетили такие кандидаты на смену Гутеррешу, как гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан, экс-президент Чили Мишель Бачелет.