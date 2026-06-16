Рейтинг@Mail.ru
Выборы нового генсекретаря ООН могут затянуться, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 16.06.2026
Выборы нового генсекретаря ООН могут затянуться, заявили в МИД

Алимов: выборы нового генсекретаря ООН могут затянуться из-за разницы взглядов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выборы на пост генсекретаря ООН могут затянуться из-за разницы во взглядах государств.
  • Совет Безопасности планирует провести индикативное голосование за кандидатуры в июле, чтобы определить ту, которая приемлема для всех постоянных членов СБ.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Выборы на пост генсекретаря ООН могут затянуться в свете разницы во взглядах государств, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
Он рассказал, что в июле по плану Совет Безопасности должен провести индикативное голосование за кандидатуры и определить ту, которая приемлема для всех постоянных членов СБ.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Украина и США поругались в ООН в феврале, рассказал замглавы МИД России
15 июня, 01:52
"После чего вопрос передается председателю Генассамблеи на утверждение Генассамблеей. В идеале это должно пройти в конце июля. Есть подозрение, что подольше займет с учетом полярности", - сказал Алимов.
Срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Москву ранее посетили такие кандидаты на смену Гутеррешу, как гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан, экс-президент Чили Мишель Бачелет.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Эрдоган призвал генсека ООН не допустить срыва соглашения США и Ирана
15 июня, 21:19
 
В миреМоскваЧилиРоссияАнтониу ГутеррешРафаэль ГроссиМишель БачелетМАГАТЭГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала