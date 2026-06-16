Выборы нового генсекретаря ООН могут затянуться, заявили в МИД

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Выборы на пост генсекретаря ООН могут затянуться в свете разницы во взглядах государств, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

Он рассказал, что в июле по плану Совет Безопасности должен провести индикативное голосование за кандидатуры и определить ту, которая приемлема для всех постоянных членов СБ.