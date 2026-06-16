МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первое место в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100.
- На втором месте расположился МГТУ имени Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт.
- В 2026 году в топ-100 вошли вузы из 30 регионов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первое место в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, сообщается на официальном сайте рейтинговой группы RAEX.
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"Пятнадцатый ежегодный выпуск рейтинга показал устойчивость позиций лидеров российской высшей школы. Победителем вновь стал МГУ имени М. В. Ломоносова, на втором месте расположился МГТУ имени Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт, далее следуют Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2026 году в список лидеров вошли вузы из 30 регионов. Больше половины мест в топ-100 заняли университеты двух столичных агломераций — московской и петербургской. В Москве и Подмосковье расположены 38 вузов из списка, в Санкт-Петербурге — 14 участников рейтинга.
Наиболее широко представлены в RAEX-100 технические университеты. В список 2026 года вошли 39 инженерно-технических вузов — на три больше, чем два года назад. За это же время количество классических университетов сократилось с 28 до 24.
Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей "уровень преподавания", "международная интеграция", "ресурсная обеспеченность" и "востребованность среди абитуриентов".
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