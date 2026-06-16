МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов

"Пятнадцатый ежегодный выпуск рейтинга показал устойчивость позиций лидеров российской высшей школы. Победителем вновь стал МГУ имени М. В. Ломоносова, на втором месте расположился МГТУ имени Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт, далее следуют Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ", - говорится в сообщении.

Наиболее широко представлены в RAEX-100 технические университеты. В список 2026 года вошли 39 инженерно-технических вузов — на три больше, чем два года назад. За это же время количество классических университетов сократилось с 28 до 24.