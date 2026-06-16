Медведев вышел во второй раунд турнира в Халле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия).
- В матче первого круга Медведев победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:3, 6:4.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
В матче первого круга Медведев (7-я ракетка мира) нанес поражение аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри (30) со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
Во втором круге соперником Медведева станет француз Теранс Атман (53).
Halle Open
16 июня 2026 • начало в 18:40
Завершен
0 : 23:64:6