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Мбаппе обогнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
23:54 16.06.2026 (обновлено: 23:55 16.06.2026)
Мбаппе обогнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира

Мбаппе обогнал Пеле и сравнялся с Месси по количеству голов на чемпионатах мира

© REUTERS / CAEAN COUTOКилиан Мбаппе в матче ЧМ-2026
Килиан Мбаппе в матче ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / CAEAN COUTO
Килиан Мбаппе в матче ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе обогнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира по футболу.
  • Мбаппе забил свой 13-й гол на чемпионатах мира в матче против сборной Сенегала.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе обогнал бразильца Пеле по количеству голов на чемпионатах мира по футболу.
ЧМ по футболу 2026
16 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Франция
3 : 1
Сенегал
66‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
82‎’‎ • Брэдли Барколя
(Адриен Рабьо)
90‎’‎ • Килиан Мбаппе
90‎’‎ • Ибраим Мбайе
(Илиман Ндиайе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во вторник сборная Франции в Нью-Йорке играет против команды Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. На 66-й минуте Мбаппе открыл счет.
27-летний форвард забил свой 13-й гол на чемпионатах мира. У Пеле 12 мячей. Также по 13 голов на мировых первенствах забили аргентинец Лионель Месси и француз Жюст Фонтен. Больше только у бразильца Роналдо (15) и немцев Герда Мюллера (14) и Мирослава Клозе (16).
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