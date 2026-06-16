Краткий пересказ от РИА ИИ
- Килиан Мбаппе обогнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира по футболу.
- Мбаппе забил свой 13-й гол на чемпионатах мира в матче против сборной Сенегала.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе обогнал бразильца Пеле по количеству голов на чемпионатах мира по футболу.
16 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
66’ • Килиан Мбаппе
82’ • Брэдли Барколя
90’ • Килиан Мбаппе
90’ • Ибраим Мбайе
27-летний форвард забил свой 13-й гол на чемпионатах мира. У Пеле 12 мячей. Также по 13 голов на мировых первенствах забили аргентинец Лионель Месси и француз Жюст Фонтен. Больше только у бразильца Роналдо (15) и немцев Герда Мюллера (14) и Мирослава Клозе (16).