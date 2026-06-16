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Мбаппе с первых минут сыграет против команды Сенегала на ЧМ - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
20:47 16.06.2026
Мбаппе с первых минут сыграет против команды Сенегала на ЧМ

Капитан французов Мбаппе с первых минут сыграет против команды Сенегала на ЧМ

© AP Photo / Nick WassКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Nick Wass
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Сенегала.
  • Встреча группы I пройдет во вторник в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы I пройдет во вторник в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Полностью стартовый состав "трехцветных" выглядит следующим образом: Майк Меньян (вратарь), Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Орельен Чуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (капитан), Майкл Олисе, Дезире Дуэ.
Сборная Сенегала начнет встречу следующим составом: Эдуар Менди (вратарь), Калиду Кулибали (капитан), Крепен Диатта, Мусса Ниакате, Малик Диуф, Идрисса Гейе, Ламин Камара, Пап Гейе, Садио Мане, Николас Джексон, Исмаила Сарр.
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