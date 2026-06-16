Мбаппе с первых минут сыграет против команды Сенегала на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Сенегала.
- Встреча группы I пройдет во вторник в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы I пройдет во вторник в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.
Полностью стартовый состав "трехцветных" выглядит следующим образом: Майк Меньян (вратарь), Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Орельен Чуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (капитан), Майкл Олисе, Дезире Дуэ.
Сборная Сенегала начнет встречу следующим составом: Эдуар Менди (вратарь), Калиду Кулибали (капитан), Крепен Диатта, Мусса Ниакате, Малик Диуф, Идрисса Гейе, Ламин Камара, Пап Гейе, Садио Мане, Николас Джексон, Исмаила Сарр.