Мбаппе с первых минут сыграет против команды Сенегала на ЧМ

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).