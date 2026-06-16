ФИФА выбрала лучшего игрока в матче сборных Ирана и Новой Зеландии

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Защитник сборной Ирана Рамин Резаэян признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Новой Зеландии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Резаэяну 36 лет, с января он выступает за иранский клуб "Фулад" на правах аренды. В составе сборной Ирана защитник сыграл 76 матчей и забил девять мячей.