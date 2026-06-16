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ФИФА выбрала лучшего игрока в матче сборных Ирана и Новой Зеландии - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
08:25 16.06.2026
ФИФА выбрала лучшего игрока в матче сборных Ирана и Новой Зеландии

Иранского защитника Резаэяна признали лучшим игроком матча ЧМ с новозеландцами

© Фото : Соцсети ФИФАЗащитник сборной Ирана по футболу Рамин Резаэян
Защитник сборной Ирана по футболу Рамин Резаэян - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамин Резаэян признан лучшим игроком матча чемпионата мира между сборными Ирана и Новой Зеландии.
  • Сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2, а Резаэян отличился голом на 32-й минуте.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Защитник сборной Ирана Рамин Резаэян признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Новой Зеландии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2 в матче первого тура группы G, который прошел в Лос-Анджелесе (США). Резаэян отличился голом на 32-й минуте.
ЧМ по футболу 2026
16 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Иран
2 : 2
Новая Зеландия
32‎’‎ • Рамин Резаэян
64‎’‎ • Мохаммад Мохеби
(Рамин Резаэян)
07‎’‎ • Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
54‎’‎ • Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Резаэяну 36 лет, с января он выступает за иранский клуб "Фулад" на правах аренды. В составе сборной Ирана защитник сыграл 76 матчей и забил девять мячей.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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