ФИФА выбрала лучшего игрока в матче сборных Ирана и Новой Зеландии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рамин Резаэян признан лучшим игроком матча чемпионата мира между сборными Ирана и Новой Зеландии.
- Сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2, а Резаэян отличился голом на 32-й минуте.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Защитник сборной Ирана Рамин Резаэян признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Новой Зеландии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2 в матче первого тура группы G, который прошел в Лос-Анджелесе (США). Резаэян отличился голом на 32-й минуте.
16 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
32’ • Рамин Резаэян
64’ • Мохаммад Мохеби
07’ • Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
54’ • Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
Резаэяну 36 лет, с января он выступает за иранский клуб "Фулад" на правах аренды. В составе сборной Ирана защитник сыграл 76 матчей и забил девять мячей.
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