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О судьбе оружия группировок в Газе пока не договорились, рассказали в ХАМАС - РИА Новости, 16.06.2026
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08:48 16.06.2026
О судьбе оружия группировок в Газе пока не договорились, рассказали в ХАМАС

Марзук: палестинцы и посредники пока не договорились о судьбе оружия в Газе

© Фото : соцсетиДым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : соцсети
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палестинские политические фракции и посредники не договорились о судьбе оружия палестинских группировок в секторе Газа.
  • Встречи палестинских фракций и посредников проходят в Каире с 6 июня и нацелены на реализацию второй фазы плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе.
  • На встрече удалось достичь согласия по 13 из 15 предложенных пунктов, нерешенными остались два вопроса, связанные с оружием.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Палестинские политические фракции и посредники пока не договорились по судьбе оружия палестинских группировок в секторе Газа, разоружение которых является одним из условий Израиля для достижения долгосрочного мира, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
Встречи различных палестинских фракций и посредников проходят в египетской столице Каире с 6 июня, они нацелены на реализацию второй фазы плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, который подразумевает, в том числе, размещение международных сил, передачу управления специальному неполитическому комитету по газе, а также урегулирование вопроса оружия на руках у бойцов ХАМАС и других группировок.
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"На встрече были представлены два документа для согласования: один - от движения ХАМАС, второй от посредников. После продолжительных обсуждений удалось выработать общий подход и достичь согласия по 13 из 15 предложенных пунктов. Нерешенными остались два вопроса, связанные с оружием", - сказал собеседник агентства.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
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