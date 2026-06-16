О судьбе оружия группировок в Газе пока не договорились, рассказали в ХАМАС

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Палестинские политические фракции и посредники пока не договорились по судьбе оружия палестинских группировок в секторе Газа, разоружение которых является одним из условий Израиля для достижения долгосрочного мира, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

"На встрече были представлены два документа для согласования: один - от движения ХАМАС, второй от посредников. После продолжительных обсуждений удалось выработать общий подход и достичь согласия по 13 из 15 предложенных пунктов. Нерешенными остались два вопроса, связанные с оружием", - сказал собеседник агентства.