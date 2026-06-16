Лукашенко назвал минское "Динамо" народной командой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал хоккейный клуб «Динамо» (Минск) важным идеологическим проектом.
- По словам Лукашенко, команда показывает прогресс, но не достигла обещанных результатов.
- Лукашенко считает, что в следующем сезоне команда должна выиграть кубок Континентальной хоккейной лиги.
МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея назвал хоккейный клуб "Динамо" (Минск) важным идеологическим проектом, который необходимо развивать, сообщило агентство Белта.
Лукашенко сам играет в хоккей и поддерживает спорт.
"Давайте откровенно говорить: это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определили. Это главный идеологический проект. Но если это важный проект, на который мы можем опираться, то его надо развивать", - сказал Лукашенко.
По его словам, команда показывает прогресс, но обещанных результатов не достигла. "Что прогресс у команды налицо, это факт, никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь и что обещали, это факт. Двигаться надо дальше и подбирать надо людей под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать под это", - сказал Лукашенко.
Он считает, что команда должна в следующем сезоне выиграть кубок Континентальной хоккейной лиги. "Нацеленность одна: в четвертьфинал (Континентальной хоккейной лиги - ред.) попали, завтра надо кубок брать", - сказал президент.