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Лукашенко назвал минское "Динамо" народной командой - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Хоккей
 
13:03 16.06.2026
Лукашенко назвал минское "Динамо" народной командой

Лукашенко назвал хоккейный клуб минское "Динамо" важным идеологическим проектом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Минск)
Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - Динамо (Минск) - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал хоккейный клуб «Динамо» (Минск) важным идеологическим проектом.
  • По словам Лукашенко, команда показывает прогресс, но не достигла обещанных результатов.
  • Лукашенко считает, что в следующем сезоне команда должна выиграть кубок Континентальной хоккейной лиги.
МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея назвал хоккейный клуб "Динамо" (Минск) важным идеологическим проектом, который необходимо развивать, сообщило агентство Белта.
Лукашенко сам играет в хоккей и поддерживает спорт.
"Давайте откровенно говорить: это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определили. Это главный идеологический проект. Но если это важный проект, на который мы можем опираться, то его надо развивать", - сказал Лукашенко.
По его словам, команда показывает прогресс, но обещанных результатов не достигла. "Что прогресс у команды налицо, это факт, никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь и что обещали, это факт. Двигаться надо дальше и подбирать надо людей под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать под это", - сказал Лукашенко.
Он считает, что команда должна в следующем сезоне выиграть кубок Континентальной хоккейной лиги. "Нацеленность одна: в четвертьфинал (Континентальной хоккейной лиги - ред.) попали, завтра надо кубок брать", - сказал президент.
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