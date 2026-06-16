Лукашенко назвал минское "Динамо" народной командой

"Давайте откровенно говорить: это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определили. Это главный идеологический проект. Но если это важный проект, на который мы можем опираться, то его надо развивать", - сказал Лукашенко.

По его словам, команда показывает прогресс, но обещанных результатов не достигла. "Что прогресс у команды налицо, это факт, никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь и что обещали, это факт. Двигаться надо дальше и подбирать надо людей под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать под это", - сказал Лукашенко.