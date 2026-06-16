Лукашенко хочет увидеть победы белорусского спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание, посвященное развитию хоккея.
- Обсуждение вышло за рамки хоккея, и Лукашенко затронул ситуацию в спорте в целом.
- Президент назвал главной задачей для спортивных руководителей достижение результата.
МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея заявил, что в спорте прежде всего необходим результат и на это должны быть ориентированы все руководители.
Совещание у главы государства было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики, сообщает агентство Белта.
"Сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, - это разговор о ситуации в спорте вообще. И если бы у нас был спорт по всем направлениям, хотя бы мы развивали, как в советские времена (у нас школы были неплохие), гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды… Легкая атлетика. Начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что завтра гребцы "забегут под волну", - сказал глава государства.
Он назвал главной задачей для спортивных руководителей результат. "Нужен результат! Нет результата - нет движения - нет работы!" - подчеркнул президент.
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