Лукашенко хочет увидеть победы белорусского спорта

МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея заявил, что в спорте прежде всего необходим результат и на это должны быть ориентированы все руководители.

"Сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, - это разговор о ситуации в спорте вообще. И если бы у нас был спорт по всем направлениям, хотя бы мы развивали, как в советские времена (у нас школы были неплохие), гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды… Легкая атлетика. Начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что завтра гребцы "забегут под волну", - сказал глава государства.