Лукашенко жестко выругался на белорусский футбол

МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея затронул и другой вид спорта - футбол, отметив, что в белорусском футболе "пока не на что смотреть".

По словам президента, не надо обижаться, что он меньше внимания уделяет футболу. "Ничуть не меньше. Футбол и хоккей – это основные виды спорта везде. Потому что они массовые. Это народные виды спорта", - сказал он.