Лукашенко жестко выругался на белорусский футбол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея затронул тему футбола.
- Лукашенко отметил, что в белорусском футболе «пока не на что смотреть».
МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея затронул и другой вид спорта - футбол, отметив, что в белорусском футболе "пока не на что смотреть".
"Почему я обратился к спорту? Не только к хоккею. Уже и президента начинают критиковать за то, что уделяет внимание хоккею. Если футболисты начнут играть, как хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть", - цитирует слова Лукашенко близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
По словам президента, не надо обижаться, что он меньше внимания уделяет футболу. "Ничуть не меньше. Футбол и хоккей – это основные виды спорта везде. Потому что они массовые. Это народные виды спорта", - сказал он.
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7 июня 2025, 19:33