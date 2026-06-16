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Лукашенко жестко выругался на белорусский футбол - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
12:37 16.06.2026 (обновлено: 12:39 16.06.2026)
Лукашенко жестко выругался на белорусский футбол

Лукашенко: в белорусском футболе "пока не на что смотреть"

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея затронул тему футбола.
  • Лукашенко отметил, что в белорусском футболе «пока не на что смотреть».
МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея затронул и другой вид спорта - футбол, отметив, что в белорусском футболе "пока не на что смотреть".
"Почему я обратился к спорту? Не только к хоккею. Уже и президента начинают критиковать за то, что уделяет внимание хоккею. Если футболисты начнут играть, как хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть", - цитирует слова Лукашенко близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
По словам президента, не надо обижаться, что он меньше внимания уделяет футболу. "Ничуть не меньше. Футбол и хоккей – это основные виды спорта везде. Потому что они массовые. Это народные виды спорта", - сказал он.
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