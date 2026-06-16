Кущенко: "Нижний Новгород" предварительно будет представлен молодежкой

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что, по предварительной информации, баскетбольный клуб "Нижний Новгород" в сезоне-2026/27 будет представлен в турнире молодежной командой.