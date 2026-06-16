Кущенко: "Нижний Новгород" предварительно будет представлен молодежкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По предварительной информации, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в сезоне 2026/27 будет представлен в турнире Единой лиги ВТБ молодежной командой.
- Гострудинспекция Нижегородской области устанавливает достоверность сведений о задолженностях клуба по зарплатам.
- Генеральный директор «Нижнего Новгорода» заявил, что в команде нет задолженностей по заработной плате и все обязательства исполняются в срок.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что, по предварительной информации, баскетбольный клуб "Нижний Новгород" в сезоне-2026/27 будет представлен в турнире молодежной командой.
Ранее Гострудинспекция Нижегородской области в своей группе в соцсети "ВКонтакте" на основе информации СМИ о задолженностях клуба по зарплатам сообщила, что устанавливает все обстоятельства и достоверность сведений, а также намерена принять меры инспекторского реагирования с целью обеспечения трудовых прав работников. 10 июня генеральный директор "Нижнего Новгорода" Михаил Вельмужов заявил, что в команде нет задолженностей по заработной плате и все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом исполняются в срок.
"Предварительно информация, что "Нижний Новгород" с нового сезона будет представлен в Лиге ВТБ молодежным проектом. Пока документов нам никаких не поступало, но предварительно так", - сказал Кущенко.
"Нижний Новгород" по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 занял девятое место и не смог выйти в плей-офф турнира. Клуб участвует в соревновании с 2011 года.
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