Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольная ассоциация Южной Кореи (KFA) объявила бойкот южнокорейским журналистам на чемпионате мира по футболу из-за насмешек над капитаном команды Сон Хын Мином.
- KFA отменила запланированные интервью с игроками и отозвала уже записанные материалы после скандала, вызванного насмешками журналистов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Футбольная ассоциация Южной Кореи (KFA) объявила бойкот южнокорейским журналистам на чемпионате мира по футболу из-за насмешек над капитаном команды Сон Хын Мином, сообщает Football Asian.
Ранее в видеозапись тренировки национальной команды в мексиканской Гвадалахаре случайно попал приватный разговор южнокорейских журналистов, которые высмеяли освобождение футболиста от обязательной военной службы в стране.
В результате скандала в отставку подал пресс-секретарь сборной, а KFA отменила для СМИ Южной Кореи запланированные интервью с игроками и отозвала уже записанные материалы, выступив с публичным порицанием журналистского корпуса.
Сон Хын Мину 33 года. В августе 2025 года он перешел в "Лос-Анджелес" после десятилетнего выступления за английский "Тоттенхэм". Футболист был освобожден от военной службы благодаря победе на Азиатских играх 2018 года и прошел лишь базовую трехнедельную подготовку в морской пехоте.