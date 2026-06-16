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Южнокорейских журналистов отчитали из-за насмешек над капитаном сборной - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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15:25 16.06.2026
Южнокорейских журналистов отчитали из-за насмешек над капитаном сборной

Football Asian: KFA объявила бойкот журналистам из-за насмешек над Сон Хын Мином

© Фото : Соцсети ФИФАФутболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года
Футболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
Футболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольная ассоциация Южной Кореи (KFA) объявила бойкот южнокорейским журналистам на чемпионате мира по футболу из-за насмешек над капитаном команды Сон Хын Мином.
  • KFA отменила запланированные интервью с игроками и отозвала уже записанные материалы после скандала, вызванного насмешками журналистов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Футбольная ассоциация Южной Кореи (KFA) объявила бойкот южнокорейским журналистам на чемпионате мира по футболу из-за насмешек над капитаном команды Сон Хын Мином, сообщает Football Asian.
Ранее в видеозапись тренировки национальной команды в мексиканской Гвадалахаре случайно попал приватный разговор южнокорейских журналистов, которые высмеяли освобождение футболиста от обязательной военной службы в стране.
В результате скандала в отставку подал пресс-секретарь сборной, а KFA отменила для СМИ Южной Кореи запланированные интервью с игроками и отозвала уже записанные материалы, выступив с публичным порицанием журналистского корпуса.
Сон Хын Мину 33 года. В августе 2025 года он перешел в "Лос-Анджелес" после десятилетнего выступления за английский "Тоттенхэм". Футболист был освобожден от военной службы благодаря победе на Азиатских играх 2018 года и прошел лишь базовую трехнедельную подготовку в морской пехоте.
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ФутболГвадалахараЮжная КореяKFAЧМ по футболу 2026Сон Хын МинЛос-АнджелесТоттенхэм Хотспур
 
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